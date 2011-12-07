Что нужно для получения ЕДВ?

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани, с 28 июля текущего года ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) назначается инвалидам и детям-инвалидам в проактивном режиме. То есть этой категории граждан больше не нужно подавать заявление на ее оформление лично — территориальные органы Пенсионного фонда России сделают это самостоятельно. При этом ЕДВ устанавливается со дня признания человека инвалидом и назначается в течение 10 дней с момента поступления информации об инвалидности в Федеральный реестр инвалидов.

Уведомление о назначении ЕДВ поступит в личный кабинет гражданина на портале госуслуг либо СМС-сообщением. От гражданина требуется только заявление о предпочтительном для него способе доставки вновь установленной выплаты. Это заявление также можно подать на портале госуслуг или сайте ПФР. Важно отметить, если гражданин уже является получателем каких-либо выплат по линии Пенсионного фонда, заявление о доставке ему подавать не требуется.