Срок подачи заявления на детскую выплату заканчивается 30 сентября

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани, согласно Указу Президента РФ от 07.04.2020 № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» с 1 июня 2020 года предусмотрена единовременная выплата в размере 10000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 лет

до 1 июля 2020 г.). Таким образом, на детей, достигающих возраста 3 лет (в том числе рожденных в период с 1 июля до 30 сентября 2017 г.), необходимо в срок до 30 сентября 2020 года подать еще заявление на единовременную выплату на сайте posobie16.gosuslugi.ru или в любом МФЦ. Также заявление можно подать в любом территориальном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации.