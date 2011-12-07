О досрочной пенсии для водителей общественного транспорта

В управлении Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани нам ответили, что право на досрочное назначение страховой пенсии имеют лица, работающие в качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах (п. 10 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях»).Под регулярным городским пассажирским маршрутом понимается заранее определенный и утвержденный путь следования транспорта в черте города, движение по которому осуществляется с определенной периодичностью (регулярно) и с обязательными остановками в специально установленных местах. Необходимые условия для установления права на досрочное назначение страховой пенсии:- мужчины, имеющие стаж на указанных работах не менее 20 лет и страховой стаж не менее 25 лет, имеют право на получение страховой пенсии по старости по достижении возраста 55 лет;- женщины, имеющие стаж на указанных работах не менее 15 лет и страховой стаж не менее 20 лет, имеют право на получение страховой пенсии по старости по достижении возраста 50 лет.Работа в качестве водителя автобуса городского транспорта, занятого перевозкой пассажиров по заказам, не дает право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, так как перевозки пассажиров по заказам не являются регулярными пассажирскими маршрутами, а также не предусматривается посадка (высадка) пассажиров в пути следования на каждой остановке городского транспорта. В вашем случае рекомендуем доработать стаж в качестве водителя автобуса на регулярном городском пассажирском маршруте и обратиться за назначением страховой пенсии досрочно.