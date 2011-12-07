Медикам, работающим с больными COVID-19, стаж будет учитываться в двойном размере

На самые часто задаваемые вопросы отвечает старший специалист отдела назначения и перерасчета пенсий управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани Анастасия Иванова.

- Какие изменения внесены в 2020 году в пенсионной части для медицинских работников?

- В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 6.08.2020 №1191 медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, установлен порядок исчисления периодов работы с 1 января по 30 сентября 2020 года как два дня работы, дающей право на досрочную пенсию за день стажа.

- Кого коснутся новые правила исчисления стажа в таком порядке?

- Новые правила коснутся медицинских работников, занятых в работе:

- по оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в стационарных условиях;

- по оказанию скорой медицинской помощи, в том числе специализированной, пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, по отбору биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие коронавирусной инфекции, а также по осуществлению медицинской эвакуации пациентов с подозрением на COVID-19;

- по оказанию первичной медико-санитарной помощи пациентам с установленным диагнозом коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях (в том числе на дому), а также по оказанию первичной медико-санитарной помощи больным с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, по осуществлению отбора биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие COVID-19, транспортировке пациентов в поликлинические отделения, оборудованные под КТ-центры, и иные медицинские организации для проведения инструментального исследования на наличие внебольничной пневмонии.

- Правда, что медицинские работники имеют право выйти на пенсию досрочно при наличии определенной продолжительности специального стажа?

- Верно. Чтобы выйти на пенсию досрочно, необходимо иметь не менее 25 лет работы в сельской местности, а в городах - 30 лет. Срок выхода на досрочную страховую пенсию по старости для медицинских работников в этом случае исчисляется исходя из даты выработки специального стажа и периода отсрочки обращения за ней.