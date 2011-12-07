Новые основания для досрочного выхода на пенсию

Как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани, появилось несколько новых оснований для досрочного выхода на пенсию.

Досрочное назначение пенсии за длительный стаж

Предусматривается новое основание для граждан, имеющих большой стаж. Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет смогут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Досрочное назначение пенсии многодетным женщинам с тремя и четырьмя детьми

Многодетные женщины с тремя и четырьмя детьми получают право досрочного выхода на пенсию. Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений. Если у женщины четверо детей - на четыре года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений.

При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным женщинам необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа.

Досрочное назначение пенсии безработным гражданам

Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходного периода.

Помимо этого, для граждан предпенсионного возраста с 1 января 2019 года увеличивается максимальный размер пособия по безработице с 4900 рублей до 11280 рублей. Период такой выплаты устанавливается в один год.