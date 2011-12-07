Может ли ребенок сам получать свою пенсию?

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани, ребенок, достигший возраста 14 лет, вправе самостоятельно получать установленную ему пенсию через организацию почтовой связи (иную организацию, занимающуюся доставкой пенсий) или на свой счет в кредитной организации. Особенностью доставки пенсии несовершеннолетним пенсионерам является то, что право на пенсию имеет сам несовершеннолетний гражданин, при этом доставку данной пенсии возможно производить как на его имя, так и на имя его законного представителя (родителя, усыновителя, опекуна, попечителя). Таким образом, если получателем пенсии является ребенок в возрасте до 18 лет, доставка пенсии может производиться его родителю (усыновителю) либо опекуну (попечителю), - на счет указанного лица в кредитной организации или через организацию почтовой связи (доставочный документ будет оформлен на имя правомочного лица). При этом суммы пенсий, причитающиеся несовершеннолетнему гражданину, подлежат зачислению на отдельный номинальный счет, открываемый его опекуном или попечителем, и могут расходоваться без предварительного разрешения органа опеки и попечительства. На родителей также распространяется указанный порядок доставки пенсий в силу соответствующих положений Семейного кодекса Российской Федерации.