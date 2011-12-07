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Компенсация за работу с рентгеновскими аппаратами не предусмотрена

Всю жизнь работал с рентгеновскими аппаратами. Ушел на пенсию в 60 лет и продолжаю работать в этой же сфере. Нет ли сейчас каких-нибудь компенсаций по этому поводу? В 2020 году будет 50 лет трудового стажа. Есть ли положительные подвижки в денежном выражении в мою сторону? Сейчас моя пенсия 18700 рублей плюс компенсации как ветерану труда федерального значения. Михаил
Как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани, действующим пенсионным законодательством при соблюдении соответствующих условий предусмотрена выплата дополнительного материального обеспечения отдельной категории граждан из числа работников атомной промышленности и ядерно-оружейного комплекса. Установление же компенсаций, связанных с работой на рентгеновских аппаратах, законодательством не предусмотрено, как и каких-либо повышенных выплат по линии Пенсионного фонда за наличие 50 лет трудового стажа.
КВ
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