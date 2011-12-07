Если мама не является гражданкой России

Как ответила главный специалист-эксперт отдела социальных выплат управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Д. Миннегалиева, в соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» право на дополнительные меры государственной поддержки возникает у женщин, граждан Российской Федерации, родивших или усыновивших второго, третьего и последующих детей начиная с 1 января 2007 года, а также у женщин, родивших или усыновивших первого ребенка начиная с 1 января 2020 года.

Одним из условий возникновения права на материнский капитал является наличие гражданства Российской Федерации как у женщины, так и у ребенка, с рождением которого возникло это право.

Так как вы не являетесь гражданкой России, то право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал у вас отсутствует.