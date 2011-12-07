От чего зависит размер прибавки к пенсии?

В управлении Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани нам пояснили, что работающим пенсионерам перерасчет страховой пенсии может быть произведен в связи с увеличением размера ИПК (то есть пенсионных баллов). Пенсионные баллы могут увеличиваться благодаря страховым взносам, уплаченным за сотрудника работодателем. В связи с этим с 1 августа 2018 года работающие пенсионеры, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в 2017 году, получат пенсию в повышенном размере. Территориальный орган ПФР пересчитывает страховую пенсию по старости или страховую пенсию по инвалидности с 1 августа 2018 года в беззаявительном порядке. Таким образом, работающим пенсионерам не нужно обращаться в ПФР и писать заявление для перерасчета. Если за пенсионера уплачивались страховые взносы, то его пенсия увеличится автоматически. Размер прибавки зависит от официальной заработной платы пенсионера и величины отчислений, произведенных работодателем. Максимальное увеличение ограничивается 3 баллами, переведенными в денежный эквивалент. По состоянию на 1 августа 2018 года стоимость одного коэффициента составляет 84 рубля 49 копеек.