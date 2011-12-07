Дети помогут накопить на пенсию маме

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани, одним из направлений использования материнского капитала является его вложение в накопительную пенсию мамы. Направить средства государственной поддержки полностью или частично на пенсионные накопления возможно только по достижении ребенком, давшим право на сертификат, трех лет. Для увеличения накопительной пенсии за счет материнского капитала необходимо обратиться в управление Пенсионного фонда с соответствующим заявлением. Так как этот вариант имеет долгосрочный характер, важно принять грамотное решение, в какой именно пенсионный фонд (государственный или негосударственный) осуществить перевод денежных средств по сертификату. При грамотном подходе можно увеличить размер будущих пенсионных выплат за счет дохода от инвестиционной деятельности, которая должна превышать ежегодную инфляцию. При этом необходимо контролировать информацию о доходности НПФ или управляющей компании, чтобы вложение материнского капитала в будущую пенсию принесло ожидаемый результат.Если в дальнейшем владельцу сертификата потребуется направить всю сумму или часть материнского капитала по другим направлениям, необходимо будет уведомить ПФР, обратившись в районное управление с письменным заявлением об отказе от направления материнского капитала на формирование накопительной пенсии.