На средства маткапитала жилье за границей приобрести нельзя

Пару лет назад я вышла замуж и уехала за пределы России на постоянное место жительства. Теперь у меня двойное гражданство. У меня двое детишек от первого брака, есть сертификат на материнский капитал. Так как возвращаться в Россию не буду, хочу приобрести жилье в стране, в которой постоянно проживаю. Могу ли я использовать материнский капитал для покупки дома за пределами территории России? Ирина