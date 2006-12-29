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На средства маткапитала жилье за границей приобрести нельзя

Пару лет назад я вышла замуж и уехала за пределы России на постоянное место жительства. Теперь у меня двойное гражданство. У меня двое детишек от первого брака, есть сертификат на материнский капитал. Так как возвращаться в Россию не буду, хочу приобрести жилье в стране, в которой постоянно проживаю. Могу ли я использовать материнский капитал для покупки дома за пределами территории России? Ирина
Специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе ответили: даже проживая за границей, вы имеете полное право воспользоваться маткапиталом. При этом должны быть соблюдены основные условия: вы должны быть гражданкой РФ, не должны быть лишены родительских прав, а используемые средства маткапитала должны быть направлены вами на те цели, которые предусмотрены Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Также важным условием является то, что вы приобретаете жилье с помощью материнского (семейного) капитала на территории РФ. На территории другого государства приобрести жилье нельзя.
КВ
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