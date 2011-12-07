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Годы учебы в институте не включаются в страховой стаж

До поступления в вуз работала (есть запись в трудовой книжке), далее учеба в институте и работа. Пенсию начислили в 2007 году. Стаж до 1 января 2002 года составил 25 лет 11 месяцев. Но годы учебы в институте в стаж не засчитаны. Правильно ли это? (Тамара)

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани пояснили, что в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» в страховой стаж включаются периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации лицами, указанными в части первой статьи 3 настоящего федерального закона, при условии, что за эти периоды уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

На основании пункта 1 статьи 11 Закона от 17.12.2001 в страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной деятельности, которые предусмотрены статьей 10 данного закона, засчитываются иные периоды. В числе этих периодов не значатся периоды обучения в вузе. В связи с этим периоды обучения в вузе не могут быть засчитаны в страховой стаж для назначения пенсии. 

КВ
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