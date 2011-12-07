Изменится ли пенсия после трудоустройства пенсионера?

В управлении Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани нам ответили, что выплата трудовой пенсии, в том числе пенсионерам, осуществляющим работу, производится в полном размере без каких-либо ограничений. Если пенсионер получает федеральную социальную доплату до прожиточного минимума (в РТ это 8232 рубля), то в период работы она не выплачивается. Пенсионер получает только размер пенсии.