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Изменится ли пенсия после трудоустройства пенсионера?

Я пенсионер, не работаю. Хотел устроиться в компанию на работу. Узнав о моем возрасте, там предупредили, что трудоустройство официальное, отчисления в Пенсионный фонд производятся. И сказали, что в случае трудоустройства снизится размер моей пенсии. Это действительно так? Рустем Ибрагимович
В управлении Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани нам ответили, что выплата трудовой пенсии, в том числе пенсионерам, осуществляющим работу, производится в полном размере без каких-либо ограничений. Если пенсионер получает федеральную социальную доплату до прожиточного минимума (в РТ это 8232 рубля), то в период работы она не выплачивается. Пенсионер получает только размер пенсии. 
КВ
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