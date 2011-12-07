Данные СЗВ-К должны быть учтены при назначении пенсии

С 1993 по 2000 год отработала в Госстрахе, причем с 1997 года - директором филиала. Трудовая книжка утеряна, но сохранилась справка СЗВ-К «Сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования». Почему эта справка не является документом, подтверждающим стаж?

Н.С.

Как ответили в управлении Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани, при подсчете страхового стажа периоды работы до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 1996 года №27-ФЗ «Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования» подтверждаются на основании сведений индивидуального учета за указанный период и (или) документов, выдаваемых работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами. Поэтому, если на вашем лицевом счете имеются сведения (СЗВ-К), а трудовая книжка утеряна, то данные сведения будут учтены при назначении пенсии.