На сколько повысится пенсия у работников сельского хозяйства?

Как рассказала во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий Отделения ПФР по РТ Светлана Гайдук, россиян, работавших и живущих в сельской местности, с нового года ждет прибавка к пенсии в размере 25% фиксированной выплаты, установленной к страховой пенсии по старости или инвалидности.Для сельчан - получателей страховой пенсии по старости и инвалидности 1 и 2-й группы, надбавка составит 1300 рублей, а для пенсионеров с инвалидностью 3-й группы - 669 рублей. Сумма надбавки будет впоследствии индексироваться.Данный перерасчет производится Пенсионным фондом автоматически на основании пенсионных дел. Для оформления надбавки никуда ходить не надо.Обратите внимание!Данная надбавка будет начислена тем пенсионерам, которые отвечают трем условиям.Первое условие - стаж работы в сфере сельского хозяйства не менее 30 лет.Второе условие - быть неработающим пенсионером.Третье условие - проживать в сельской местности.В Татарстане такую надбавку будут получать примерно 50 тысяч человек.Напомним, с 1 января 2019 года произойдет ежегодная индексация пенсий. В этом году страховые пенсии будут проиндексированы на 7,05%. Индексация коснется примерно 800 тысяч татарстанцев.Обратите внимание, у каждого получателя пенсии размер повышения будет индивидуальный. Например, если у человека размер страховой пенсии по старости на 31.12.18 составляет 10000 рублей, то с 1 января 2019 года страховая пенсия увеличится на 705 рублей и составит 10705 рублей. Если гражданин в 2018 году получал пенсию в размере 15000 рублей, то сумма его индексации составит примерно 1000 рублей. Если размер страховой части пенсии в уходящем году был 20000 рублей, то повышение составит 1410 рублей.