Когда обращаться за начислением пенсии?

1 января 2019 года мне исполнится 55 лет. И вроде бы я должна выйти на пенсию, но теперь в связи с изменениями в законодательстве мне придется уйти на заслуженный отдых позже. Все документы предварительно подготовила. А самое главное, что я родилась 30 декабря 1963 года, но отец записал меня на 1 января 1964-го. У меня есть свидетельство о рождении и паспорт, и по ним я родилась 1 января 1964 года. Трудовой стаж у меня 36 лет, воспитала троих детей. Когда мне обращаться за начислением пенсии?ВенераСпециалисты управления Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани ответили, что в соответствии с изменениями, вступающими в силу с 1 января 2019 года, право на страховую пенсию по старости женщины 1964 года рождения приобретут по достижении ими возраста 55 лет 6 месяцев. То есть в вашем случае не ранее 01.07.2019.