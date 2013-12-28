О перерасчете пенсии матерям

В управлении Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани пояснили, что Законом №400-ФЗ «О страховых пенсиях» предусмотрено начисление пенсионных баллов за периоды ухода одного из родителей за ребенком, не достигшим возраста полутора лет. В случае если периоды ухода совпадают по времени с периодами работы, то есть когда родитель состоял в трудовых отношениях с организацией и ему был предоставлен отпуск по уходу за ребенком, при расчете пенсионных баллов учитывается более выгодный для него вариант их начисления: либо за периоды работы, либо за периоды ухода за детьми.При назначении пенсий с 1 января 2015 года учитываются все варианты расчета пенсии, и назначение производится по наиболее выгодному для пенсионера варианту.Граждане, которым пенсия назначалась до вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ, могут реализовать право на исчисление размера пенсии с учетом норм данного закона путем перерасчета размера пенсии либо путем отказа от ранее установленной пенсии.При этом следует иметь в виду, что вновь установленная пенсия может быть меньше ранее получаемой за счет увеличения величины периода выплаты пенсии, на которую делится сумма страховых взносов пенсионера, начисленных за него работодателем с января 2002 года.Как правило, невыгоден расчет пенсии с заменой периодов работы периодами ухода за детьми лицам, имеющим одного ребенка; лицам, у которых пенсия исчислена из высокого заработка - в этом случае периоды работы дают большую прибавку к пенсии, чем периоды ухода за детьми.Перерасчет пенсии с учетом начисления пенсионных баллов за периоды ухода за детьми до достижения ими полутора лет осуществляется с месяца, следующего за месяцем обращения. Размер прибавки к пенсии зависит от продолжительности учтенных в стаж периодов ухода за детьми, однако в любом случае возмещению подлежит уход не более чем за четырьмя детьми.В случае отказа от пенсии и обращения за назначением пенсии в соответствии с нормами Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ правовых оснований для установления и выплаты пенсии в прежнем, более выгодном размере, не имеется.