Об индексации пенсии «зарубежным» российским пенсионерам

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани пояснили, что в отношении пенсионера, прекратившего работу на территории Российской Федерации, принятие органом Пенсионного фонда решения о проведении индексации пенсии осуществляется на основании сведений, представленных за пенсионера его бывшим работодателем, то есть без непосредственного участия самого пенсионера.В то же время принятие Пенсионным фондом решения о проведении индексации пенсии в отношении пенсионера, прекратившего работу или иную деятельность за пределами Российской Федерации, ввиду отсутствия сведений от работодателя производится на основании представляемого пенсионером документа, подтверждающего факт прекращения работы за пределами Российской Федерации. Такой документ выдается компетентными органами (должностными лицами) иностранного государства.Отметим, что гражданин обязан сообщать в Пенсионный фонд РФ как о прекращении трудовой деятельности, так и о ее возобновлении во избежание переплат и взыскания в дальнейшем излишне выплаченных средств.Для удобства пенсионеров и проведения своевременного перерасчета пенсии с учетом пропущенных индексаций у граждан, выехавших на постоянное место жительство за границу, появилась возможность подать заявление в Пенсионный фонд РФ о прекращении трудовой деятельности дистанционно. Для этого предусмотрена соответствующая услуга «Подать заявление о факте осуществления (прекращения) работы» в сервисе «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР (www.pfrf.ru). Для работы в сервисе «Личный кабинет гражданина» необходимо пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (на портале госуслуг www.gosuslugi.ru) и получить подтвержденную учетную запись. Обратите внимание!С 2016 года работающим пенсионерам (получателям страховых пенсий по старости) индексация пенсий приостановлена. Это касается пенсионеров, живущих и работающих как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.