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Уменьшится ли пенсия, если после перерыва вновь устроиться на работу?

Изменится ли пенсия в меньшую сторону, если неработающий пенсионер снова решит выйти на работу? Гузель Шарипова
Специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани пояснили, что если после проведения перерасчета пенсии с учетом всех пропущенных индексаций пенсионер вновь устроится на работу, то размер его страховой пенсии уменьшен не будет. После того как неработающий пенсионер получит сумму индексации за предыдущие периоды, в которые он осуществлял трудовую деятельность, надбавка к пенсии останется, независимо от того, что он вновь трудоустроился. Однако следует помнить, что следующая индексация этого работающего пенсионера уже не коснется.А вот если пенсионер получает государственную пенсию, то в некоторых случаях он может вовсе лишиться пенсии при устройстве на работу. Это касается тех видов пенсионных выплат, получать которые могут только неработающие пенсионеры. К ним относятся: - социальные пенсии по старости (назначаются на пять лет позже, чем страховые пенсии по старости, если у гражданина недостаточно стажа или пенсионных баллов); - социальная доплата к пенсии (назначается в том случае, если вся сумма пенсионных выплат, которые получает пенсионер, меньше прожиточного минимума); - компенсационная выплата за уход (назначается при осуществлении ухода за инвалидом I группы или престарелым старше 80 лет). 
КВ
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