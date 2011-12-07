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Для кого упростили досрочный выход на пенсию

Слышала, что представителям некоторых профессий упрощен досрочный выход на пенсию. Хотелось бы узнать, для кого именно.

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани пояснили, что правительством РФ утверждены изменения в порядок досрочного выхода на пенсию для тех категорий граждан, чья профессия требует постоянного повышения квалификации.

В первую очередь это работники сферы образования и здравоохранения. Раньше в их стаж засчитывалось только время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов. 

Полный перечень лиц, которых коснулись изменения, упомянут в ст. 30 и ст. 31 ФЗ № 400 от 28.12.2013 «О страховых пенсиях». Срок выхода на досрочную пенсию увеличивается не сразу на 5 лет, а с учетом переходного периода. В 2019 году — спустя полгода, в 2020-м — на полтора года, в 2021-м — на три года, в 2022-м — на четыре. С 2023 года и далее период отсрочки после выработки специального стажа составит 5 лет. При этом возраст, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж и приобретают право на досрочную пенсию, фиксируется, а реализовать это право (назначить досрочную пенсию) можно в период по 2034 год и далее с учетом увеличения трудоспособного возраста и переходных положений. 

Выработав необходимый специальный стаж, учителя, медики и творческие работники получают статус предпенсионера, а вместе с ним и право на соответствующие льготы.

КВ
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