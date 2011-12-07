О компенсации за уход за престарелым

Как ответила начальник отдела назначения и перерасчета пенсий управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе Анна Запольских, граждане, вышедшие на пенсию, не могут ухаживать за престарелым человеком, в том числе из категории старшеклассников и студентов, которые получают пенсию по потере кормильца (умерших родителей).

Компенсационные выплаты согласно указу Президента РФ № 1455 от 26.12.2006 устанавливаются одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого указанного нетрудоспособного гражданина на период осуществления ухода за ним.

Трудоспособный, но неработающий гражданин (т. е. не имеющий трудовых отношений с работодателем), ухаживающий за нетрудоспособным лицом, будет иметь право на ежемесячную компенсационную выплату. При этом выплата перечисляется на счет пенсионера, за которым оформлен уход. Оформление выплаты производится в том территориальном органе Пенсионного фонда, где выплачивается пенсия пенсионеру.

Прекращение компенсационной выплаты осуществляется в случае выполнения нетрудоспособным гражданином любой оплачиваемой работы, в том числе временной.

Размер компенсационной выплаты зависит от родства нетрудоспособного с лицом, осуществляющим уход, и категории нетрудоспособного и составляет — родителям, усыновителям, опекунам и попечителям ребенка-инвалида I группы и инвалида с детства I группы 5500 руб.; другим лицам, осуществляющим уход за лицами престарелого возраста, — 1200 руб.

Периоды осуществления ухода за лицом, достигшим возраста 80 лет, подлежат занесению на индивидуальный лицевой счет (ИЛС) гражданина, осуществляющего уход. В последующем данные периоды учитываются при установлении страховой пенсии по старости (или инвалидности).