Какую пенсию получают подкидыши?

В управлении Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани нам сообщили, что размер новой социальной пенсии для детей, оба родителя которых неизвестны, с 1 апреля составляет 10360,52 рубля. Она выплачивается до достижения ребенком 18 лет, а в случае очного обучения - до его завершения, но не дольше чем до 23 лет. Выплаты зачисляются на отдельный номинальный счет, открываемый опекуном или организацией-попечителем.Право на новый вид социальной пенсии имеют дети, оставленные в роддоме, а также найденные и подкинутые. Их рождение регистрируется по заявлению органов внутренних дел, органов опеки и попечительства, медицинской или воспитательной организации либо организации социального обслуживания. До 2018 года дети, родители которых неизвестны, в отличие от детей-сирот, не могли получать пенсию по случаю потери кормильца, поскольку юридически никогда не имели ни одного из родителей. Отметим, что на сегодняшний день в управлении ПФР в Советском районе г. Казани данный вид социальной пенсии выплачивается одному ребенку.