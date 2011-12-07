Из НПФ в ПФР и обратно: как перейти без потерь

Специалисты отделения Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани пояснили, что перевести пенсионные накопления из ПФР в НПФ и обратно или поменять один негосударственный пенсионный фонд на другой можно через портал госуслуг, а также в клиентских службах Пенсионного фонда лично (или через законного представителя) до 1 декабря 2020 года.

Для перевода пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд либо из одного НПФ в другой необходимо предварительно заключить с выбранным фондом договор об обязательном пенсионном страховании, а затем подать заявление о смене страховщика в ПФР.

Стоит отметить, если в течение текущего года в ПФР поступит более одного заявления о переходе без предварительной подачи уведомлений об отказе от смены страховщика, ПФР откажет в удовлетворении второго и последующего заявлений.

Обращаем внимание, что переводить пенсионные накопления без потери инвестиционного дохода возможно не чаще, чем один раз в пять лет. В 2020 году переводить средства пенсионных накоплений без потерь выгодно только тем гражданам, которые последний раз писали заявление о выборе страховщика в 2015 году, и если данное заявление было рассмотрено положительно Пенсионным фондом.