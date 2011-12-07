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Могут ли ИП получать компенсацию по уходу?

Я являюсь индивидуальным предпринимателем. В настоящий момент не осуществляю деятельность в связи с тем, что моя мать, которой 80 лет, нуждается в уходе. Могу ли я оформить компенсационную выплату по уходу за своей матерью? И будет ли включен данный период ухода в мой стаж при выходе на пенсию? Андрей
Как пояснила начальник отдела назначения и перерасчета пенсии управления ПФР в Ново-Савиновском районе г. Казани Г.Нафигина, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, являются плательщиками страховых взносов.В случае осуществления этой категорией лиц ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, и при условии представления ими документов, подтверждающих отсутствие деятельности в указанные периоды, индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам, занимающимся частной практикой, не исчисляют и не уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Таким образом, периоды ухода будут включены в стаж для назначения пенсии как иные периоды, засчитываемые в страховой стаж.Однако, оставаясь индивидуальным предпринимателем, вы продолжаете иметь статус работающего (занятого), и право на получение компенсации по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, у вас отсутствует, так как данная выплата назначается только неработающим гражданам.
КВ
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