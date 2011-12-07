«Опека» провела день открытых дверей для родителей детей-инвалидов

Отделение социальной помощи семье и детям Альметьевского комплексного центра социального обслуживания населения «Опека» провело встречу с родителями, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.

Гости познакомились с работой «Опеки», узнали о комплексе услуг, который может получить ребенок в центре, проконсультировались со специалистами по социальной работе. Родители отметили, что встреча была очень полезной, они узнали много практической информации, которая им поможет в уходе за детьми и общении с ними. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.