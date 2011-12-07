Участников WorldSkills в Казани будут кормить по принципу «шведского стола»

Для участников мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills-2019 в Казани организуют трехразовое питание по типу «шведский стол». Об этом сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.«Участники команд будут проживать на территории Деревни Универсиады. Мы говорим об организации питания не только на "Казань Экспо", но и по месту проживания команд-участниц. Подход будет классический: трехразовое питание, шведский стол, в том числе кашерные, вегетерианские блюда и халяль», — сказала Галимова.Она добавила, что в чемпионате поучаствуют 1600 молодых профессионалов из 60 стран.Казань примет мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills с 22 по 27 августа 2019 года. Площадка соревнований станет центр «Казань Экспо».