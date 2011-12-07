На остановке «Разъезд Восстания» установили современный остановочный павильон

Павильон установлен при поддержке администрации Кировского и Московского районов на спонсорские средства. Идея его создания была продиктована желанием помочь городу, сообщил гендиректор компании, установившей его в качестве эксперимента при привлечении компаний-партнеров. Внутри и снаружи помещения расположены кнопки экстренной помощи, звонок напрямую поступает в МЧС. При необходимости сотрудники службы спасения могут перезвонить в остановочный пункт, например, для уточнения обстоятельств происшествия. К слову, эта опция остановочного павильона уже стала полезной одной из жительниц города: почувствовав себя плохо на улице, женщина смогла вовремя получить необходимую медицинскую помощь. Стоимость остановочного павильона составила порядка 1 млн 800 тыс. рублей. На сегодняшний день в Казани существуют три типа остановок, цена которых колеблется от 75 до 150 тысяч рублей.Новый павильон уже передан на баланс города. Обсуждается вариант установки еще одного такого пункта. Подобные остановки важны в местах, где имеется большой поток жителей, пересекается наибольшее количество маршрутов. Например, через остановочный пункт «Разъезд Восстания» через каждые 9 - 11 минут курсирует автобус маршрута №63 «Ул. Комиссара Габишева - ж. м. Левченко».