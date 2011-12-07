На озере Изумрудном подводники совершили рекордное погружение

Погружение началось в 9.30 утра. Подводные исследователи Максим Астахов, Игорь Артемьев, Денис Решетов и Руслан Гильфанов провели это время в воде покрытого льдом озера в условиях низкой видимости, что технически наиболее сложно.Достижение татарстанских аквалангистов зафиксировала член совета директоров Всемирной конфедерации подводной деятельности Божана Остойич (Сербия), сообщается на сайте Русского географического общества. После погружения членов команды осмотрели специалисты Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова из Санкт-Петербурга. Они оценили состояние водолазной группы как стабильное, все жизненные показатели у подводников в пределах нормы.Основной целью погружения было отработать безопасную методику длительного нахождения аквалангиста подо льдом. Это необходимо для организации арктических экспедиций, где из-за движения льда есть вероятность схлопывания майны и внеплановой задержки под водой. В ходе рекордного погружения проведено испытание российского водолазного оборудования, отработаны различные экстремальные сценарии: авария, отказ оборудования, взаимопомощь при нештатной ситуации.«Я очень горжусь людьми, которые сегодня все это совершили: которые ныряли, обеспечивали погружение, которые поверили друг другу и мне. Очень важно, что мы смогли провести данный эксперимент. Это позволит не только нам, но и всему мировому научному сообществу быть глубже, дальше, интереснее. Важно, что мы снова раздвинули границы и до сих пор вместе», - комментирует руководитель отряда Дмитрий Шиллер.Подготовительные работы для рекордного погружения были начаты в декабре 2018 года, поэтапно наращивалось время нахождения подо льдом, отрабатывалось взаимодействие с наземной командой обеспечения.Достижение членов отряда откроет новые возможности для подводных исследователей всего мира. Вместе с врачами из Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова отряд создает методику длительных и глубоководных погружений в холодных морях, которая позволит организовывать работы любой сложности в труднодоступных местах планеты.