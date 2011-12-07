Память Гумара Хазиева увековечили в Олуязской школе

На ней написано, что краеведческому музею села Олуяз решением односельчан присвоено имя Гумара Хазиева.В честь такого события собрались не только жители села, ученики школы, коллеги со всего Кукморского района, но и активисты ассоциации «Клуб воинской славы» во главе с ее директором, ветераном-афганцем, заведующим отделом центра детского творчества «Олимп» Приволжского района Казани Ринатом Хабибуллиным. В ходе внеочередного марша памяти поисковики привезли в село Олуяз копии наградных документов пяти его уроженцев, участников Великой Отечественной войны.В присутствии собравшихся заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Национального музея РТ Михаил Черепанов со своей внучкой, ученицей казанской школы №70 Татьяной Бабкиной, вручили найденные документы с описанием подвига и жителям окрестных сел - Яныли, Маскары, Мамашира, Вахитово.Всего при помощи музейщиков и учителей Кукморского района удалось найти на сей раз семьи 27 участников войны, чьи наградные документы рассекречены лишь в ХХI веке. Всего же передано в администрацию Кукморского района и краеведческий музей 96 копий наградных документов для вручения родственникам.Отмечая заслуги Гумара Хазиева в поисковой работе, Михаил Черепанов поблагодарил руководство Олуязской средней школы и администрацию села за сохранение памяти не только о фронтовиках, но и о том, кто создавал сельскую Книгу Памяти.- Нашим подарком односельчанам и жителям Кукморского района в память о Гумаре Хашимовиче будут не только наградные документы, но и новый список из 65 уроженцев вашего района, считавшихся до сего дня пропавшими без вести, - сказал Черепанов. - Извещения, выданные родственникам этих солдат, будут свидетельством того, что дело Хазиева на его родине продолжается.От имени ассоциации «Клуб воинской славы» почетным знаком за поисковую работу награжден посмертно Гумар Хазиев. Такой же знак вручен его многолетнему коллеге Ринату Шакирову, преподавателю Яныльского аграрного колледжа, который продолжает участвовать как в экспедициях, так и в проведении маршей памяти.Участники встречи высказали общее мнение, что дело Гумара Хазиева и добрая память о нем будут жить не только в стенах его школы, но и во всем Кукморском районе, в сердцах татарстанских поисковиков.