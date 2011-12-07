«Шаян ТВ» обзавелся еще одной кнопкой

Детский телеканал на татарском языке «Шаян ТВ» начал вещание через телевизионного оператора МТС. Любимые мультфильмы и передачи можно найти на 558-й кнопке оператора. Кроме того, напомним: «Шаян ТВ» можно круглосуточно смотреть на официальном сайте телеканала, через Smart TV и в сетях оператора «Таттелеком».Благодаря сайту «Шаян ТВ» знакомить детей по всему миру с татарским языком и традициями стало проще: в декабре прошлого года официально стартовала англоязычная версия сайта детского телеканала «Шаян ТВ». К юным пользователям, говорящим на двух языках - русском и татарском, теперь могут присоединиться и англоязычные посетители.И сам телеканал «Шаян ТВ», и его сайт своей главной задачей ставят с самых ранних лет прививать детям любовь к татарскому языку и желание общаться на нем. реклама0+