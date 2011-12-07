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В 2018 году в Татарстане расчищено 3 км русел рек и дно 11 прудов

Минэкологии РТ: За год на экологию Татарстана направлено 6 млрд рублей.
В Татарстане в 2018 году на целевые мероприятия в области охраны окружающей среды направлено более 6 млрд рублей. На эти средства расчищены три километра русел двух рек и дно 11 прудов, проведены другие мероприятия. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на коллегии ведомства.«Доходы от экологических поступлений и за пользование природными ресурсами республики в 2018 году составили 1,1 млрд рублей. За счет средств федерального и республиканского бюджетов реализовано 9 мероприятий», — проинформировал министр.В республике расчищены русла двух рек общей протяженностью почти 3 км. Предотвращен возможный ущерб от весеннего половодья на сумму 430 млн рублей. В минувшем году отремонтированы 4 гидротехнических сооружения, проведено берегоукрепление участков 2 рек, очищено дно 11 прудов. От негативного воздействия вод защищено более 2 тыс. жителей. 
КВ
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