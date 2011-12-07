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В Казани осудят граждан, разгромивших шашлычную

Инцидент произошел летом 2016 года.
В Авиастроительном районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении пятерых казанцев, разгромивших шашлычную летом 2016 года. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Как считает следствие, двое граждан пришли в заведение на ул. Серова и потребовали от владельца бесплатно предоставить им два пива и шашлык. Для подтверждения весомости своих требований владельца ударили кулаком по лицу. Спустя неделю они повторили свое преступление, но на этот раз им оказалось мало и спустя какое-то время в кафе нагрянула толпа из 5-ти человек. Они избили владельца заведения и его супругу, разбили холодильник, выломали оконную решетку и разбросали продукты питания. Подсудимые вину не признают.
КВ
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