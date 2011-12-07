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В Казани появится 5 новых улиц

Они будут расположены на территории Университетского городка КФУ.
5 улицам в Советском районе города присвоены имена. Об этом гласит информация, размещенная в Сборнике документов и правовых актов. Новые улицы появятся на территории Университетского городка КФУ. Они получат имена Шершеневича, Дмитриева, Зевахина, Мурзина и Усманова.
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