В Казани появится 5 новых улиц

5 улицам в Советском районе города присвоены имена. Об этом гласит информация, размещенная в Сборнике документов и правовых актов. Новые улицы появятся на территории Университетского городка КФУ. Они получат имена Шершеневича, Дмитриева, Зевахина, Мурзина и Усманова.