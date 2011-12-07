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Жареный сазан

Ингредиенты: сазан - 2 кг, картофель - 1 кг, лук репчатый - 2 шт., масло растительное - 50 г, мука для панировки - 50 г, соль и перец по вкусу.
Тушку разделанного и вычищенного сазана разрезать на порционные куски. Посолить, поперчить и оставить на полчаса мариноваться. Поставить варить в соленой воде половинки клубней очищенного картофеля. Лук очистить, нарезать тонкими полукольцами и пожарить на растительном масле до румяной корочки.В сковороду для жарки рыбы налить масло, раскалить. Куски сазана обмакнуть в муку и поджарить с двух сторон до коричневой корочки. Затем накрыть крышкой и, уменьшив огонь до минимума, потомить 10 минут.Жареного сазана подавать с отварным картофелем, присыпанным сверху жареным луком.Приятного аппетита и будьте здоровы!
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