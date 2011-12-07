Жареный сазан

Тушку разделанного и вычищенного сазана разрезать на порционные куски. Посолить, поперчить и оставить на полчаса мариноваться. Поставить варить в соленой воде половинки клубней очищенного картофеля. Лук очистить, нарезать тонкими полукольцами и пожарить на растительном масле до румяной корочки.В сковороду для жарки рыбы налить масло, раскалить. Куски сазана обмакнуть в муку и поджарить с двух сторон до коричневой корочки. Затем накрыть крышкой и, уменьшив огонь до минимума, потомить 10 минут.Жареного сазана подавать с отварным картофелем, присыпанным сверху жареным луком.Приятного аппетита и будьте здоровы!