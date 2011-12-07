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Челнинской школьнице брызнули в лицо из баллончика

Девочка получила ожог глаз.
В четверг вечером 14-летней школьнице неизвестные брызнули в лицо из баллончика. Инцидент произошел в одном из подъездов многоквартирных домов Н. Челнов. Девочке понадобилась помощь врачей. Бригада скорой помощи диагностировала клинический ожог глаз. В обстоятельствах нападения разбираются полицейские, пишут «Челнинские известия».
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