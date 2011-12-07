Фестиваль «Наше время – Безнен заман» в 2019-м посвящен Году рабочих профессий. Об этом заявил сегодня на встрече Президента РТ Рустама Минниханова с активистами и победителями ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.«В 2019 году фестиваль посвящен Году рабочих профессий. Ежегодно проходит несколько зональных этапов, финал и гала-концерт фестиваля», – отметил докладчик.По словам Каримова, седьмой по счету фестиваль «Наше время – Безнен заман» пройдет в этом году с февраля по ноябрь. Зональные туры состоятся в Альметьевске, Заинске, Набережных Челнах, Казани. «Финал планируется провести 14 ноября, а гала-концерт – 16 ноября в “Пирамиде”», – сообщил он.Министр подчеркнул, что фестиваль является площадкой для творческой самореализации работающей молодежи. «Одна из задач, которую он решает, – формирование талантливых групп предприятий среди молодежи, что важно для реализации потенциала молодых людей. Кроме того, это масштабное движение имеет положительный социальный эффект. По статистике, за время проведения фестиваля родилась не одна творческая семья», – рассказал он.Открытый республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время – Безнен заман» проходит с 2013 года при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова.В сентябре 2018 года на 40-м заседании Госсовета РТ пятого созыва Президент РТ Рустам Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту республики, объявил 2019-й в Татарстане Годом рабочих профессий.