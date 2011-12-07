Куриные грудки с маринованными помидорами

Ингредиенты: куриные грудки - 4 половинки, маринованные помидоры (некрупные) - 4 - 8 штук, сыр твердых сортов - 100 г, сметана - 0,5 стакана, рассол от помидоров - 2 стакана.Куриные грудки без кожицы слегка отбить кулаком и залить рассолом. Через час мясо вынуть и промокнуть бумажным полотенцем. В форму для запекания уложить филе, смазать сметаной, добавить помидоры (крупные разрезать пополам) и поставить в нагретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут. Затем достать, посыпать тертым сыром и вернуть в духовку, оставив запекаться до появления румяной корочки. На гарнир - отварные овощи.Приятного аппетита!