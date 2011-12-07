Мошенники лишили 80-летнего казанца 100 тысяч рублей

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, злоумышленники обманули мужчину, прислав тому сообщение о якобы совершенной им покупке на сумму 5700 рублей, оставив контактный телефон. Дальше события развивались прозаично – на другом конце трубки оказался мошенник, представившийся банковским работником и обманом убедивший пенсионера набрать некую комбинацию цифр. По итогам совершенных манипуляций, со счета пострадавшего оказались сняты около 100 тысяч рублей – все его накопления.