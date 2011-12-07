На проспекте Ямашева появились «американские горки»

В Казани по проспекту Ямашева, 82 появились «американские горки». Автомобилисты придумали дороге такое название из-за огромных ям во дворе. В ответ на просьбы жильцов почистить дорогу от снега и грязи, управляющая компания предложила скинуться на ремонт дороги всем двором. Об этом сообщает «Татарстан-24».

Уже не в первый раз жильцы дома сталкиваются с починкой бамперов своих автомобилей. Дело в том, что из-за слоя воды и грязи, которые образовались на дороге во дворе, не видно огромных ям.

Одним из последних стал случай, где у одного из жильцов дома стащило заднюю часть автомобиля на припаркованный другой. ДТП произошло по мнению мужчины из-за того, что дороги даже не посыпали солью.

В ответ на все претензии проживающих в домах этого двора коммунальщики либо игнорируют, либо предлагают всем местным скинуться на ремонт дороги. Ремонт данного участка может обойтись в размере от 600 до 800 тысяч рублей.