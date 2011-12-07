Случай в детской поликлинике, или как родителям стать интересней планшета

В детской поликлинике ажиотаж. Мамочки с грудными малышами сидят на мягких банкетках, тесно прижавшись друг к другу. Некоторые клиенты ждут своей очереди, устало прислонившись к бежевому шкафу. А кое-кто неспешно прогуливается по коридору. Трое ребятишек затеяли игру в догонялки, бегают друг за другом как заводные машинки. Две сестренки не могут поделить куклу, дергают ее, а косматая игрушка, как будто удивляясь, хлопает глазами.

Худой мальчик лет 8 выделяется среди всех. Бледное личико, непослушная косая челка. Ребенок сидит на корточках, сжимая в руках планшетный компьютер. Он, кажется, не замечает ничего вокруг себя. По экрану электронного устройства бегает угловатый человечек, летают нарисованные снаряды.

— Вадик, скоро наша очередь! — обращается к ребенку отец. — Давай отложим игру на потом.

— Угу, — отзывается парнишка.

Похоже, ребенок даже не слышит, что ему говорят. Он целиком и полностью погрузился в виртуальный мир.

Через некоторое время мальчик начинает сердиться:

— Черт, не получается! Не могу пройти уровень, — и со злостью хлопает ладонью по полу.

Кто-то оборачивается на его неожиданно громкие фразы. Кажется, отцу парнишки становится немного не по себе.

— Отложи планшет, — обращается он к сыну. — Прогуляйся по коридору, отдохни.

Ребенок в ответ гневно сверкает глазами:

— Мне надо замочить босса!

Спустя несколько минут парнишка впадает в истерику. Вцепившись побелевшими пальцами в гаджет, он вскакивает и начинает биться спиной о стену:

— Ааа! Как все задолбало!

— Угомоните своего ребенка, — обращается к отцу мальчика дама лет 50. — Он пугает малышей.

— С вашим сыном что-то не то происходит… — добавляет молодая мамочка с рыжими волосами.

Отец вырывает из рук сына планшет. Мальчишка, захлебываясь в рыданиях, набрасывается на папу с кулаками:

— Отдай, слышишь? Ненавижу тебя!

— Вадим, успокойся. Хватит! — старается сохранять спокойствие отец.

Из кабинета выглядывает удивленная медсестра:

— Что здесь происходит? Нужна помощь?

Ребенок лишь рычит и, кажется, пытается укусить мужчину за палец. Отец молча закидывает планшет в сумку, хватает сына и на руках несет в сторону выхода. Ребенок продолжает метаться, удивительно напоминая маленькое дикое животное, пойманное в сети… Видимо, сегодня Вадиму не до консультации врача. Медсестра пожимает плечами и возвращается на свое рабочее место.

Возле кабинета повисает тяжелое молчание. Тишину прерывает вновь пришедший пациент:

— У кого талончик на 15.18? Мы за вами…

Прокомментировать ситуацию мы попросили конфликтолога-психолога Евгения Храмова:

— Если говорить о детской зависимости от гаджета, то она психологически сродни любой зависимости: и к курению, и к чтению… Можно, конечно, утешаться, говоря: «Ну, сравнили тоже — наркозависимость и гаджетную! Это же разные вещи!» Спорить не буду. Каждый воспринимает проблемы, связанные с воспитанием ребенка, в меру собственного разумения.

Для меня гаджетозависимость детей — это, увы, клинический случай. Ибо требует вмешательства специалиста или непосредственного конкретного обучения родителей навыкам общения с детьми и коммуникации детей с гаджетом. В чем разница? Могу выделить два момента. Во-первых, время, потраченное ребенком на гаджет, — это время, изъятое из родительского общения с малышом. Вы это время добровольно отдаете. Ребенок предпочитает вам гаджет? Боритесь за доминирование в качестве объекта коммуникации номер один! Во-вторых, не страшен гаджет сам по себе. Потенциальную опасность несут вторичные агенты социализации, которые для ребенка подменяют вас в глобальной сети. У них, знаете ли, не всегда благие намерения в отношении детей. А вот они интересны и привлекательны для ребят зачастую гораздо больше, чем родители. И появились в детской жизни в нужном месте в нужное время, когда взрослым было некогда общаться: работа, командировки, то да се…

Выход? Он есть. В любом возрасте великолепно срабатывает техника игры. В случае с родителями в игре ставится стратегическая цель: вновь стать для детей главным агентом социализации. Первичным! Нужно всего лишь чуть-чуть терпения и найти в своем плотном графике пару-тройку часов на общение с собственным чадом. И это должно быть взаимное интересное общение.