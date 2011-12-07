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Рустам Минниханов заработал 8 млн рублей за прошлый год

Его декларация о доходах была опубликована 30 апреля.

В 2020 году Президент РТ заработал 8,24 млн рублей. Вчера была опубликована декларация о доходах Минниханова.

В 2019 году Президент РТ заработал на 560 тысяч больше.

У Минниханова имеется жилой дом, площадью 263,2 кв. метра, а также участок в 414,9 кв. метра, принадлежащий его супруге. Отметим, что у Минниханов не владеет недвижимостью и транспортом.

Супруга Президента Гульсина Минниханова в 2020 году заработала 213,1 млн рублей. Этот показатель ниже в два раза, в сравнении с 2019-м годом.

В собственности супруги Минниханова находятся три земельных участка (1 776, 414,9 и 363 кв. метра), гостевой дом, а также квартира в 177 кв. метров.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что доход за 2020 год Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина составил 23 млн рублей.

КВ
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