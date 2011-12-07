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Доход за 2020 год Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина составил 23 млн рублей

Декларации опубликованы на сайте Госсовета РТ. 

На сайте Госсовета РТ появились данные о доходах и имуществах депутатов за 2020 год.

Так, согласно опубликованным декларациям, доход Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина за 2020 год составил 23 млн рублей. На главу республиканского парламента зарегистрирован земельный участок, два дома, квартира, стояночное место, автомобили «ГАЗ-21 „Волга“», М-20 «Победа», снегоболотоход «Ямаха» и снегоход «Арктик КЭТ».

Татьяна Ларионова за год заработала 5,2 млн рублей, а Марат Ахметзянов и Юрий Камалтынов заработали по 4,8 млн рублей каждый. В пользовании у них находятся жилые дома, квартиры, земельные участки. На последнего также зарегистрирован гараж, дача, прицеп, лодка «Казанка» и лодочный мотор Suzuki. 

КВ
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