В редакции «Казанских ведомостей» состоялся третий выпуск школы стажеров

Завершился проект 2020-2021 учебного года по привлечению в творческий коллектив редакции новых внештатных авторов, талантов, свежих идей и предложений. Группа стажеров этого выпуска состояла из разноплановых дарований в возрасте от 15 до 63 лет: от десятиклассников до пенсионеров. Азы журналистского мастерства в школе постигали юрист, строитель, бухгалтер, школьный учитель, чиновник, продавец… Причем одна из слушательниц, десятиклассница Ирина Сунгатуллина из города Сургута занималась в школе и присылала свои работы онлайн. Всех стажеров третьего выпуска объединила любовь к журналистике и стремление достичь новых высот в этой беспокойной профессии.

— Редакция газеты первой в республике предложила обучать журналистике взрослых людей, -сказала вчера на заключительном занятии школы главный редактор «КВ» Венера Якупова. –Раньше во всей России были только школы молодого журналиста. Мы поставили себе задачу привлечь взрослых людей. Любое СМИ постоянно занимается поиском авторов. Ищем их и мы. Вы оказались очень активной группой. За время учебы в школе подготовили и опубликовали на страницах печатной версии газеты около 300 своих работ. Благодаря кропотливой работе практика — руководителя школы Людмилы Колесниковой и теоретика — доцента Высшей школы журналистики КФУ Романа Баканова приобрели навыки грамотного изложения текстов и стали практически нашими готовыми авторами.

Доцент Баканов добавил, хочется надеяться, что стажеры прошли обучение не для портфолио, а для того, чтобы продолжить писать и творить. Он высказал предложение, что любой из стажеров «КВ» может прийти к студентам журфака КФУ и поделиться опытом создания первых журналистских работ. Стажеры горячо поблагодарили коллектив «КВ» и своих наставников за полученные знания и пообещали сотрудничать с газетой в дальнейшем.

Галина Шмелева, учитель русского языка и литературы: Редакция газеты приняла нас очень тепло. Наши первые сырые материалы вдруг превращались в интересные заметки, репортажи и зарисовки. Увидев свои фамилии на страницах газеты, мы начинали верить в свои силы, старались писать лучше. Конечно, не все станем настоящими журналистами, но время работы в «Казанских Ведомостях» открыло нам новый взгляд на мир. Это дорогого стоит.

Гузель Канчурина, служитель мечети: Волей судьбы по совету мамы, постоянной читательницы «КВ», я попала в школу стажера. Школа стажера внесла яркие, новые краски в мою жизнь. Дала новые знания, познакомила с очень интересными людьми. Заставила поверить в свои силы. На теоретических занятиях меня поразили школьницы, рассуждающие по-взрослому, смело и открыто, очень развитые и смелые

Илюся Газизова, пенсионерка: В любом возрасте можно и нужно найти занятие по душе. Если верить в свою мечту, она обязательно осуществится! Надеюсь, когда через годы мои правнуки прочтут на пожелтевших страницах «КВ» мои публикации, они смогут представить, как интересно жили люди в наше время. Это здорово!

Кстати. Школа стажера при «КВ» работает с 2017 года. За эти годы более десятки ее слушателей стали авторами нашей газеты и поступили на журфак вузов Москвы и Казани.

Илюся ГАЗИЗОВА