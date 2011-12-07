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Казанский нефтехимический колледж: гармония традиций и инноваций

Повышать престиж рабочих профессий Президент РФ Дмитрий Медведев призвал еще этой весной. И пока кто-то усердно готовится к поступлению в вуз, другие смело подают документы в профтехучилища и колледжи. Ведь, по прогнозам специалистов, потребность в квалифицированных рабочих кадрах возрастает с каждым годом. Другое дело – выбрать достойное образовательное учреждение. Такое, например, как ГАОУ СПО «Казанский нефтехимический колледж».

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