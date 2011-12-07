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В Татарстане назвали игрушку-бестселлер ко Дню защиты детей

В этом году ими стали тактильные игрушки как для детей, так и для взрослых.

За текущий год число заказанных игрушек в Татарстане увеличилось на 170%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики компании Wildberries провели анализ наиболее популярных игрушек россиян ко Дня защиты детей, и выявили абсолютного лидера среди продаж в этом году.

В этом году лидирующие позиции заняли тактильные антистрессовые игрушки: поп-ит и симпл-дипл, сквиши и спиннеры. За последние две недели россияне заказали их около 1 млн раз.

Отмечается, что в среднем на популярные тактильные игрушки россияне тратят около 234 рублей, в то время как стоимость «классических» игрушек (машинки, конструкторы, куклы) составляет до 1500 рублей.

Также рост популярности был замечен среди развивающих игрушек, активных игр на свежем воздухе и традиционных мягких игрушек.

КВ
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