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Детская республиканская клиническая больница отпраздновала Всемирный день защиты детей

Сегодня во дворе больницы для маленьких пациентов организовали праздничный концерт. Их развлекали аниматоры, также для них были подготовлены настольные игры и аквагрим, который создавал яркий необычный образ.

Детям раздавали воздушные шарики, чтобы запустить в небо в конце праздника.

«Детство — это наш приоритет. Дети — это будущее нашей страны и республики. Самая главная наша задача — чтобы дети росли здоровыми и были образованными. Вы все знаете, что в нашей республике делается для этого многое», — отметил на открытии праздника министр здравоохранения РТ Марат Садыков. 

Главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов тоже поздравил детей и их родителей с праздником. Он выразил самые теплые пожелания всем и отметил: чтобы часто звучал звонкий и искренний детский смех, нужно беречь детей, защищать, баловать и любить!

Лилия Харисова

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