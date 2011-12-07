Сегодня в Казани состоялся Детский фестиваль «Мы любим Кремль!»

С самого утра музей-заповедник «Казанский Кремль» встречал важных гостей — юных казанцев. Большая познавательно-развлекательная программа «Мы любим Кремль» была приурочена Международному Дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

У Спасской башни детей, их мам, пап, бабушек и дедушек встречали герои любимых сказок. На самой территории музея-заповедника «Казанский Кремль» гостей ждало множество развлечений и активностей на любой вкус: интерактивные тематические площадки с конкурсами, викторинами, мастер-классами, флешмобами, веселыми научными экспериментами от лаборатории занимательной науки «Естественно, Наука!». В Детском литературном дворике все желающие могли послушать и сами исполнить любимые стихи, познакомиться с книжными новинками, научиться делать оригами и аппликации из цветной бумаги.

Юные художники трудились над созданием Свитка дружбы, который растянулся по главной улице Казанского Кремля.

В Школе дорожной безопасности специалисты ГИБДД Управления МВД России по Казани очень доброжелательно давали советы по навыкам вождения велосипедов и самокатов, проверяли у начинающих велосипедистов знания правил дорожного движения. У любителей техники была возможность принять участие в запуске различных моделей самолетов.

А в Пушечном дворе состоялся I республиканский фестиваль традиционных игр народов Татарстана «Уен-фест».