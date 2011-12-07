В Исполкоме Всемирного конгресса татар обсудили перспективы отношений Афганистана и Татарстана

Как и чем живет современный Афганистан, как развивалась история российско-советско-афганских отношений, каковы перспективы развития отношений между Афганистаном и Татарстаном - эти и другие вопросы обсудили председатель РОО Республики Татарстан «Единство Афганистана», доктор юридических наук Асефи Мухаммад Шариф, генерал-майор, заслуженный военный специалист Министерства обороны СССР, ветеран боевых действий в ДРА, руководитель ВПО «Боевое братство Республики Татарстан» Иван Стогниев, кандидат исторических наук, заведующий отделом прикладных исследований и проектов Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики, полковник Рустем Гайнетдинов, другие специалисты. В режиме видеоконференции к обсуждению присоединились татары Афганистана из Кабула.

Ведущим круглого стола был начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, член Научного Совета по проблемам Социоестественной истории при Институте востоковедения РАН, заслуженный деятель науки РТ, профессор К(П)ФУ и Института культуры мира (ЮНЕСКО) Альберт Бурханов.