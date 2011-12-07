В Казани с 3 по 7 июня пройдёт выставка мусульманской культуры «Ислам нуры – Луч ислама». Об этом сообщает пресс-служба мусульманского духовенства.

«Научно-популярные лекции раскроют истинные ценности и смыслы ислама, дадут ответы на многие вопросы общества, объяснят, стоит ли бояться ислама и сломают сформировавшиеся стереотипы об этой величайшей религии», — сообщается на сайте ДУМ РТ. Прочитает лекции известный казанский проповедник Ахмад Абу Яхья Аль-Ханафи.

На лекциях обсудят секты, феминизм в исламе, противоречит ли Коран науке, а также ТОП-10 заблуждений об Исламе. Выставка направлена «на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, развитие культуры народов, традиционно исповедующих Ислам, ознакомление жителей и гостей города с мусульманской культурой и традициями, поддержки диалога с молодым поколением», добавили представители духовенства.

Время работы выставки: 3, 4, 5, 6 июня — с 10:00 до 18:00 часов, 7 июня — с 10:00 до 13:00 часов.