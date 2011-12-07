Запрет на экспорт гречки и и «свободные» цены на сахар: что изменится в России с июня

Освобождение призывников от медосмотра

Призывников, имеющих отсрочку от службы в армии, не связанную с состоянием здоровья, освободят от обязательного медосмотра. Соответствующий указ подписал Владимир Путин 26 мая. Согласно документу, медосмотр смогут провести только по желанию самого призывника.

Если у призывника есть основание для отсрочки от призыва на военную службу, не связанное с состоянием его здоровья, или право на освобождение от призыва на военную службу, он больше не обязан проходить медкомиссию.

Запрет на экспорт гречки и «свободные» цены на сахар

С 5 июня в России будет действовать запрет на вывоз за рубеж гречневой крупы. Запрет продлится до конца лета. Ограничение связано с невысоким урожаем гречки и подорожанием упаковки. Предполагается, что за счёт этих ограничений получится удержать цены на крупу на прежнем уровне.

Также в начале июня закончится действие постановления правительства, которое регулирует цены на сахар. Напомним, что решение «заморозить» цены на сахар и масло было принято еще в декабре прошлого года на фоне их роста.

Оно было рассчитано на три месяца. В конце марта «заморозку» продлили до 1 июня. Минсельхоз уже рекомендовал производителям сахарного песка по возможности удерживать цены на установленном уровне и после снятия ограничений.

Ужесточение правил для мигрантов

Иностранцам и трудовым мигрантам необходимо узаконить свой статус в России до 15 июня. В случае отсутствия необходимых документов или разрешений, им может грозить выдворение из страны.

Напомним, что согласно прошлогоднему указу Президента РФ, граждане иностранных государств или лица без гражданства, срок документов которых закончился в период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2021-го, могут претендовать на послабления.

Меры по борьбе с анонимными сим-картами

С 1 июня будут идентифицировать пользователей корпоративной мобильной связи. Сами же услуги связи будут оказываться при подтверждённой учётной записи пользователя. Теперь предприниматели и юрлица не смогут предоставлять работникам корпоративную мобильную связь, если сведения не будут внесены в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Также абоненты смогут заключать договор с операторами дистанционно. При этом оператору запрещено предоставлять услуги пользователям, не предоставившим информацию о себе. Оператор обязан прекратить обслуживать абонента, если не будет подтверждена его личность.

Уникальный идентификатор устройства (IMEI) можно будет привязать к учетной записи в ЕСИА.

Если указать IMEI в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется для авторизации на Госуслугах),его можно при потере или краже заблокировать, написав заявление.

Продление упрощённого порядка обращений в ПФР

В прошлом году был введен упрощённый порядок оформления пенсий. Это было связано с пандемией коронавируса. Граждане обращались за выплатами дистанционно, а информацию от других ведомств ПФР собирал сам.

С 1 июня в ПФР должны были вернуться к обычному режиму, но было принято решение продлить действие упрощённого порядка обращений в ПФР до конца этого года.